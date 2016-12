Repressió

Les Feministes Encausades de Palma recorren la sentència condemnatòria al Tribunal Suprem

5 van ser condemnades a un any de presó per un delicte contra la llibertat religiosa

El Grup de Suport a les Feministes Encausades i Alerta Solidària han fet públic la seva decisió d’interposar un recurs davant la condemna dictada per l’Audiència Provincial de les Illes Balears.

El recurs consistirà bàsicament en assenyalar la interpretació equivocada i oportunista de l’article 523 del codi penal contra les encausades. Una interpretació que ha portat a una condemna basada en un ús punitiu del dret, que a més no deixa cap marge a la llibertat d’expressió.

Tot i així, han manifestat que la seva posició continua sent la d’exigir l’absolució de totes les encausades, i és per això que "entenem aquest recurs com una forma de continuar amb la campanya de suport". En aquesta línia, es farà una noca crida a la solidaritat als moviments populars de Mallorca, de tots els Països Catalans i d’arreu. "Les feministes encausades mai caminaran soles", han afirmat.

Properament s’anirà concretant la forma nova que prendrà la campanya de suport per aquesta nova fase del procés judicial. De moment, diuen que continuen rebent fotografies solidàries i segueixen organitzant xerrades informatives per explicar els detalls del cas. És per això que agraeixen totes les mostres de suport rebudes. ·La solidaritat és la nostra millor arma" han afegit.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears va condemnar cinc de les conegudes com a 'feministes encausades' a un any de presó per un delicte contra la llibertat religiosa. En concret, durant una missa l'any 2014, les feministes entraren a l'església de Sant Miquel la qual varen interrompre amb consignes a favor del dret a l'avortament de les dones. Ho feien per protestar contra el projecte de llei Gallardón. No resulta provat, per a l'Audiència, que una d'elles, M.F.,«intervingués en els fets».