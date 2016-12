memòria històrica

La simbologia franquista no es retira dels carrers de Deltebre

L'Ajuntament incompleix la moció per la retirada de la simbologia franquista dels carrers del municipi, aprovada el mes de juliol, i es planteja deixar-la sense efecte

L’Ajuntament de Deltebre incompleix la moció per la retirada de la simbologia franquista dels carrers de Deltebre, presentada per la CUP i aprovada al mes juliol per 16 de les 17 regidores del consistori. Cinc mesos després continuen les plaques amb simbologia franquista al carrer Barcelona i el procés de canvi de nom del carrer Capitán Cortés, és consultat i rebutjat pel veïnat.

Així l’Ajuntament de Deltebre desobeeix l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica i la moció del Parlament de Catalunya, aprovada el 17 de febrer de 2016, sobre la memòria històrica i la retirada de la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic.

El grup municipal de la CUP denuncia que no es compleixe la moció aprovada. "Al franquisme no se’l consulta, se’l tomba", diuen. A més, afegeixen que quan a Deltebre es va canviar el nom de Avenida del Generalísimo per avinguda Goles de l’Ebre, no es va fer cap consulta. En aquesta línia, la CUP lamenta que l’equip de govern de PDeCat no actue de manera contundent per la retirada del símbols franquistes a Deltebre.

A la moció aprovada, es va decidir manifestar el rebuig envers la presència de simbologia franquista en espais públics, la retirada immediata de les plaques amb simbologia franquista dels carrers de Deltebre i el canvi de nom del carrer Capità Cortés. L’Ajuntament, tal com diu la moció, es comprometia a informar i facilitar al veïnat el canvi, en cap cas a consultar-lo.

Així, al ple municipal de 13 de desembre, la regidora de la CUP, Dayana Santiago pregunta per la situació del tràmit de canvi de nom del carrer Capità Cortés i se li respon que el dia 9 de novembre es van reunir amb el veïnat i que aquest va manifestar el seu desig de no realitzar el canvi de nom (excepte una veïna). El tinent d’alcalde, Carlos Serra diu: «Com va dir l’alcalde al ple escoltaríem la voluntat dels veïns i que es faria el que la majoria decidís». Segons la CUP, això no és cert, ja que a la moció aprovada no hi havia referències a cap consulta.