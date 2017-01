La informació sobre el pacte per la pobresa energètica és acrítica i politiquera

El 15 de novembre moria una dona a Reus en calar-se foc després que l’espelma que emprava per il·luminar la casa caigués sobre un matalàs. Aquest cas va generar una forta polèmica política i va obtenir molta atenció mediàtica. El debat sobre la pobresa energètica va saltar al capdavant de l’agenda tot i els intents de camuflar les causes de l’incendi o de reduir la responsabilitat de les grans empreses energètiques.

Cinc setmanes després PSOE i PP anunciaven un pacte contra la pobresa energètica que haurà d’impedir els talls de subministraments bàsics a famílies amb vulnerabilitat. I no només durant l’hivern, sinó durant tot l’any.

Significa això que s’acabaran situacions com les de Reus o els talls de llum i gas que deixen en el fred i la foscor a milers de famílies? Doncs és difícil de saber, primer per la inconcreció del mateix pacte –que no s’aprovarà fins d’aquí a tres mesos, amb l’hivern ja quasi acabat- i després per la manca d’informació de la majoria de mitjans.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica –principal entitat social que treballa en aquest tema- ha redactat un dur comunicat on acusa el pacte de ser «un canvi de cromos» entre PP i PSOE, que «no ataca la pobresa energètica ni les seves causes» i que, a més, suposa una «oportunitat perduda» a l’hora d’una legislació efectiva d’acord amb el principi de precaució. Aquesta versió, però a penes ha estat recollida a la premsa.

Allò important és la posició dels partits i no l’aplicació de les mesures

L’única veu contrària al pacte que han recollit els principals mitjans ha estat la de Podemos, que ha qualificat el pacte «rentat de cara». I aquest és l’altre problema de la cobertura del cas. I és que totes les valoracions i anàlisis se centren en el moviment polític partidista i pocs intenten esbrinar els efectes reals sobre la població afectada.

El Mundo, per exemple, és el diari que més lluny va en aquest enfocament i titula amb un explícit: «Uns pacten contra la ‘pobresa energètica’ i uns altres es manifesten». Aquesta afirmació –que ni tan sols va entre cometes, pel que se suposa que és l’opinió del diari- vol ressaltar el valor de «l’oposició útil» del PSOE per sobre de les protestes de Podemos –«on s’hi col·loca ell sol», sempre segons la interpretació del diari.

El País dissimula més, però en el titular dóna per fet que «es prohibiran els talls de llum per pobresa energètica», un fet que està per veure, i el text comença dient: «El PSOE ha explotat de nou la condició decisiva en el Congrés per aconseguir majories i la situació de debilitat del Govern tancant un acord amb l’Executiu de Mariano Rajoy». Telecinco assegura que amb el pacte el PSOE «li treu la bandera de la reivindicació a Podemos». La Vanguardia, tot i que dóna alguns detalls més sobre aspectes tècnics del pla destina nou dels 14 paràgrafs de la notícia a deixar clar el lector –i amb el ministre espanyol d’Energia com a única font- que «la resta de partits» no han volgut fer aportacions.

Mentrestant, ahir desenes d’activistes van haver d’ocupar la seu d’Endesa a Barcelona per aconseguir que la companyia elèctrica no talli el subministrament a una família amb vulnerabilitat i que necessita la llum per connectar una màquina d’oxigen durant la nit. Una notícia que ha passat per alt a la majoria de mitjans.