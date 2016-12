espais municipals

La CUP Tarragona reclama un catàleg d'espais municipals que en puguin fer ús les entitats

La Candidatura d'Unitat Popular Tarragona (CUP) ha presentat, de cara al ple d'aquest divendres 23 de desembre, una moció relacionada amb els equipaments públics i l'ús que en podrien fer les entitats. En la moció, assenyalen que actualment es regula aquest ús «a través d'una política recaptatòria abusiva que fomenta la desigualtat», cosa que finalment «va en detriment de l'accés a la cultura, de la participació ciutadana en la producció cultural i de la participació en el teixit associatiu». Ho marca l'annex de l'ordenança fiscal número 15, que regula les taxes per a la utilització privativa i aprofitament especial de les instal·lacions dels col·legis públics, de les sales als centres cívics i del Teatre-Auditori del Camp de Mart, Teatre Metropol, de l’Antiga Audiència i altres edificis municipals. És per això que reclamen que s'elabori un catàleg dels espais municipals disponibles a Tarragona que puguin ser cedits a entitats ciutadanes per la realització d'activitats puntuals.

«Entenem que els equipaments públics són llocs on la ciutadania no hi va només com a receptora passiva, sinó també i sobretot com a motor d’activitat», afirmen. Segons l’article 148 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’Ajuntament es compromet a donar suport a les entitats facilitant-los l’ús de mitjans públics, una facilitació que la CUP demana que «no suposi un cost per a l'administració ni tampoc un sobrecost per a les entitats» en forma de lloguer.

Segons la moció presentada, doncs, i si finalment s'acaba aprovant, l'Ajuntament haurà d'elaborar en un màxim de sis mesos aquest catàleg, amb els equipaments públics que puguin utilitzar associacions i organitzacions sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d'Entitats Ciutadanes i també col·lectius veïnals, associacions culturals, juvenils, esportives, així com organitzacions sindicals i polítiques. L'últim acord va més enllà i apunta que les instal·lacions hauran d'estar destinades a «realitzar activitats amb finalitat social: activitats culturals, esportives, el debat polític, esdeveniments relacionats» amb la participació ciutadana, els moviments veïnals i les xarxes de suport mutu».