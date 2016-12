Equipaments públics

La CUP proposa recuperar l'ús de les casernes abandonades a la demarcació de Tarragona

La CUP portarà al darrer Ple de la Diputació de Tarragona del 2016 dues propostes per a que siguin debatudes, una d'elles, presentada amb ERC que reclama a l'Estat la cesió als ajuntaments dels edificis que té abandonats a la demarcació de Tarragona, com ara les antigues casernes de la Guardia Civil. L'altra proposta demana que la Diputació doni suport a la Marxa per la dignitat de la pagesia, organitzada a finals del gener per Unió de Pagesos.

Segons la Candidatura d'Unitat Popular, des de l'any 2007 l'Estat espanyol ha abandonat diferents immobles a les comarques tarragonines, principalment antigues casernes de la Guardia Civil. L'abandonament hauria provocat que aquests immobles s'hagin degradat, presentin greus problemes de salut i seguretat pública, i hagin esdevingut espais públics sense cap tipus d'utilitat per al municipi.

L'Estat espanyol va intentar subhastar aquestes propietats, quan havia establert un acord amb la Generalitat, enlloc de cedir-les als ajuntaments respectius que n'eren els propietaris dels solars. Totes aquelles propietats que no van trobar comprador es troben totalment abandonades, quan, segons la CUP, podrien ser utilitzades pels ajuntaments per a desenvolupar un servei públic, tal i com ja ha succeït en aquells municipis on els ajuntaments sí que les van comprar.

La CUP i ERC demanaran a la Diputació de Tarragona que insti a l'Estat espanyol a transferir aquestes propietats als ajuntaments, així com que en els futurs casos d'abandonament d'edificis que protagonitzi, aquesta transferència es faci de froma gratuïta i directa per evitar l'abandonament i donar un ús social als immobles.