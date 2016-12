Pressupostos

La CUP Pedreguer proposa la potenciació del sector agrícola i desenvolupar un Pla d’Igualtat municipal

Pel que fa a l'impuls del sector agrícola i agroalimentari, la CUP Pedreguer considera que l’objectiu a curt termini és la creació d’una agrupació de llauradors amb participació institucional. La proposta a nivell pressupostari és de fer un estudi en dos fases. La primera fase analitzaria tipus de conreus, quant es produeix i quant es podria produir, quin tipus de llauradors tenim i quins coneixements tenen. Així com sondejar les persones que pugueren estar interessades. La segona fase de l’estudi, en cas de constatar un interès, es faria un estudi de mercat i es definiria la proposta d’actuació. Tot això introduint paràmetres de proximitat, ecològics, de comerç just, de gènere, de sobirania alimentària… Esta partida està valorada en 15.000 euros per fer les dos fases.

Sobre Sobirania Tecnològica demana la realització d’un projecte per a instal·lar i saber quins elements es necessitarien per a tenir una xarxa municipal de fibra òptica basada en els principis comuns de Guifi.net i connectada a la xarxa wifi existent. D’esta manera reduiríem la dependència de les grans companyies de telecomunicacions alhora que modernitzem les instal·lacions de comunicacions. Es tracta d’una partida valorada en 3.000 euros.

També pensa que cal realitzar una auditoria energètica als edificis i instal·lacions públiques i així saber quines deurien ser les actuacions a realitzar per tal d’augmentar l’eficiència energètica. Tal i com vam dir fa uns mesos quan demanàvem que no es renovara el contracte amb Iberdrola i s’optara per cooperatives de consum d’energia verda, l’energia més ecològica i econòmica és la que no s’utilitza. Hem demanat una partida de 3.000 euros tot i que eixa despesa produiria un estalvi en altres partides.

En el cas del feminisme, demana un Pla d’Igualtat 2012-2016 ha finalitzat. Ara el que caldria seria desenvolupar un Pla d’Igualtat adaptat el nostre poble i no tan genèric, així com dotar d’alguna persona que s’encarregara d’aplicar les decisions preses a la comissió d’igualtat. Per tal de fer això caldria primer convocar a la pròpia comissió i debatir quina línia d’actuació volem dur a terme en matèria de gènere, com ho volem fer i quin pressupost es necessita. Pensem que el pressupost dels últims anys que ha sigut d’11.000 euros amb un xicotet increment podria servir.

Com a Pedreguer Poble Refugi, tal com es va aprovar, la formació proposa destinar una partida per a organitzacions que estan treballant a camps de refugiats o a les zones d’arribada d’aquests. No hem especificat cap quantitat en concret, ja que dependria de la distribució de les partides, però sí que es tinguera en compte d’ajudar a estes organitzacions.

Per a la CUP són només les bases per traçar línies d’actuació en diversos àmbits, i que no s’han de quedar en la simple execució de l’objectiu de la partida pressupostària. Ha d’haver una visió a mig i llarg termini i un projecte que es vaja desenvolupant