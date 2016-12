Pressupostos

La CUP no dóna suport als pressupostos de l?equip de govern a Tàrrega

La CUP de Tàrrega va ser l’únic partit que per segon any consecutiu va votar en contra dels pressupostos de CiU i PSC. La CUP va considerar que no es poden “vendre aquests pressupostos com una normalitat financera” atès que el pagament del deute continua com la partida principal, amb més de 2.500.000 euros. I, d’altra banda, va acusar l’equip de govern d’utilitzar els pressupostos municipals i les inversions per a fer “propaganda política” amb projectes que depenen de subvencions externes i que “caldrà veure en un any si han estat duts a terme”.

Inversió en recursos humans

La CUP va criticar l’abandonament que pateix la Regidoria de Joventut, Polítiques d’Igualtat, Gent Gran, Salut i Immigració perquè “s’emporta només l’1’5 % del total de pressupost”, cosa que demostra “que no és ni ha estat mai cap prioritat per al govern”. La proposta cupaire es basava en duplicar-ne el pressupost i, sobretot, consolidar les places de personal laboral: cobrir d’una vegada la plaça de tècnic de joventut, consolidar la de tècnic auxiliar polivalent i crear una plaça d’educador de carrer, ja reivindicada des de l’any passat, que estaria lligada a l’àrea d’Acció Social. D’aquesta manera, la CUP aposta per “fer inversions en recursos humans malgrat que no donen tant de rèdit polític però que són fonamentals”.

Tarifació social i progressivitat fiscal

La CUP també va parlar dels d’ingressos en el pressupost, concretament de les ordenances fiscals. Per això va exposar dues mesures que cal dur a terme per a augmentar els ingressos perquè pagui més qui més té i menys qui menys té. Tot plegat, “per a poder aplicar la tarifació social en les llars d’infants municipals, l’Escola Municipal de Música i la piscina coberta” ja que es poden “pagar aquests serveis en funció de la renda familiar”.

Centre d’Entitats i Participació Ciutadana

Una altra de les propostes de la formació, es va basar en la participació ciutadana i en invertir en l’edifici del Centre d’Entitats, un equipament amb moltes mancances, cosa que també demostra que la participació a Tàrrega i el teixit associatiu no són en el full de ruta de l’equip de govern. Segons la CUP també ho demostra que la a partida destinada a la Participació Ciutadana pateix un altre ‘copia i enganxa’, quan se suposa que properament s’aprovarà un nou Reglament de Participació. En aquest sentit, la CUP també va apostar per crear un plaça de tècnic de participació per a treballar aquesta àrea de manera transversal. I pel que fa al Centre d’Entitats, la CUP considera urgent adequar-lo per a persones amb mobilitat reduïda, modernitzar-lo, millorar-lo i fer-lo més eficient energèticament, ja que és un edifici vell. A més, va plantejar adequar-ne una sala d’actes, fer-hi sales d’estudi i de treball i, fins i tot, pensar en l’opció d’instal·lar-hi una cafeteria que funcioni com un espai de trobada i d’intercanvi per a les entitats.

Pedrolo i cultura

La reivindicació de l’obra i la figura de Manuel de Pedrolo foren altres de les propostes de la CUP i que, segons van dir, “són detallades en el programa electoral”. Recuperar la Beca Pedrolo, amb un cost de 9.000 euros, i senyalitzar la Ruta del Mecanoscrit foren altres de les propostes, així com projectar la museïtzació de la casa dels Pedrolo del carrer Major de la capital de l’Urgell. També es va proposar continuar estudiant les figures locals femenines i fer-ne més difusió amb el projecte de Dones Targarines i projectar rutes culturals i literàries a Tàrrega, entre d’altres.