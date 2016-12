ús partidista

La CUP denuncia la utilització de propaganda institucional de l'AMB per promocionar Collboni

La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet arribar a la Comissió Assessora de Publicitat Institucional una queixa per uns anuncis sobre polítiques en matèria de pobresa energètica que resalten la figura del vicepresident de l’àrea de desenvolupament econòmic i social de l’AMB, Jaume Collboni. Els anuncis s'haurien traduit en artícles apareguts a premsa local durant els mesos d'octubre i novembre.

Segons la CUP aquests anuncis contradiurien la normativa que regula la propaganda institucional, que prohibeix explícitament destacar els èxits de la institució i que sigui utilitzada amb fins partidistes. A més, indica que la propaganda institucional ha de ser fàcilment identificable per tal de no ser confosa amb articles periodístics. Tenint això present, els anticapitalistes denuncien que els anuncis es poden confondre fàcilment amb noticies, no apareix el logotip de l’AMB, no s’informa que son articles de publicitat institucional i es fa un enaltiment partidista de la figura de Jaume Collboni.

Denunciem la utilització de diner públic per a propaganda institucional no ajustada a la normativa vigent. En Jaume Collboni fins a la sopa! pic.twitter.com/YpnnQxpNSA — CUP Poble Actiu AMB (@CUP_AMB) 19 de diciembre de 2016

Aitor Blanc, regidor de Som Gramenet i Portaveu del Grup Metropolità de la CUP Poble Actiu, ha assenyalat en la gestió externa de la publicitat institucional de l'AMB com a arrel del problema. “Posar en mans del sector privat aquestes tasques allunya el control de la destinació final dels diners pensats per a la publicitat institucional.", ha dit. Per la CUP, amb l'opacitat actual dels serveis de comunicació i publicitat de l’AMB es desconeix els elements essencials com ara els objectius, el cost, els destinatari, els organismes i entitats afectades, el període d’execució i les eines de comunicació que s’han fet servir.

La candidatura anticapitalista no dubta en afirmar que es tracta d'una campanya electoralista i de promoció de Jaume Collboni. "Seran aquestes empreses privades qui orientaran, proposaran o decidiran a quins mitjans de comunicació es destinen els diners de la publicitat de l'AMB? Sota quins criteris decidiran la compra de la publicitat? Sota quins criteris es decidirà entre mitjans públics i mitjans de comunicació privats? Els diners públics de la publicitat institucional no poden servir per fer propaganda dels xiringuitos propis”, ha afirmat Aitor Blanc.

Per últim, la CUP Poble Actiu ha tornat a manifestar els problemes que comporta la gestió externa dels serveis de les institucions i ha reclamat reduir intermediaris entre veins i institucions.