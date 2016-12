agricultura

La CUP busca que la Diputació de Tarragona doni suport a la Marxa per la dignitat de la pagesia

La CUP presentarà al Ple de la Diputació de Tarragona una proposta de declaració en suport a la Marxa per la dignitat de la pagesia, que Unió de Pagesos ha organitzat per la darrera setmana del mes de gener i que recorrerà el país per acabar amb una manifestació. A més, proposarà que es demani a l'Estat la cesió als ajuntaments dels edificis que té abandonats al camp de Tarragona, com ara les antigues casernes de la Guardia Civil.

La marxa vol obrir el debat social sobre la problemàtica del sector primari català, amb la mirada posada en la construcció de la nova República Catalana. Les reivindicacions de la marxa s'agrupen en sis eixos: la dignificació i reconeixement de la paper de la pagesia en la societat; la justa representació dels sindicats en els òrgans institucionals; la legislació en el comerç i distribució dels productes agroalimentaris per assegurar uns preus justos al productor; prioritar les polítiques de desenvolupament rural; una gestió diligent de la fauna salvatge que sigui complementària amb l'activitat primària; i, finalment, la creació d'espais agraris protegits i productius per millorar l'equilibri territorial.

D'altra banda, la CUP segueix esperant que el Grup Polític de CiU a la Diputació permeti debatre i aprovar una moció de suport als càrrecs electes perseguits per l'aparell judicial espanyol per defensar el mandat popular per la convocatòria d'un referèndum.