La broma del nou 9N

Ara s’ha posat de moda dir que el referèndum que la majoria parlamentària de Catalunya s’ha compromès a fer l’any vinent “no pot ser un nou 9-N”. Normalment qui pronuncia aquesta frase és algú que ja en el seu dia es va oposar al 9-N o, en el millor dels casos, algú que ho diu amb to foteta. En tots dos casos, la dosi de cinisme és molt alta. Més que res perquè es posa en peu d’igualtat els que van participar al 9N i els que van ajudar a intentar-lo prohibir. S’equipara els que volen votar amb els qui reprimeixen el referèndum.

En un plat de la balança hi ha tota la maquinària d’un Estat que presideix el consell de seguretat de l’ONU (executiu, fiscalia, justícia ordinària, tribunal constitucional, congrés i senat) i a l’altra la voluntat majoritària d’un país de 7 milions i mig sense més articulació institucional que un Parlament pretesament desactivat per Madrid. Uns volen votar i no els deixen. Uns altres no deixen votar ningú. I una part d’aquests que no deixen a més dels neutres de sempre se’n riuen directament sobre els pocs objectius assolits fins ara. I, per acabar-ho d’adobar, surt aquell somriure befa acompanyat de: “Què, com ho porteu?” com si els del fer-lo i els de l’impedir-lo estiguessin en igualtat de condicions.

Això sí, quan s’avisa que es pot fer servir la unilateralitat, és a dir, fer el que sigui sense esperar el consentiment, és a dir, d’actuar com un estat, és a dir, d’intentar reequilibrar les forces, és a dir, igualar el país que vol amb l’estat que impedeix, és a dir, fer efectiu que el referèndum no serà un nou 9N, llavors, quan passa tot això, s’acaba la broma. Els del to foteta es posen seriosos i diuen que no pots trencar la legalitat perquè això divideix la societat malgrat que hi hagi un 85% de ciutadania que vol votar. I els altres, els que mai han fet servir la broma i sempre han anat de cara, encara es posen més durs: passen del “no us ho deixarem fer” a la imputació. I quan actua el TC el paternalista “us vam dir que no us ho deixaríem fer”.

Paradoxalment, uns i altres, els de la conya i els del diàleg, són els únics que diuen això que “el nou 9N no pot ser de cap manera” -atenció al sarcasme- “perquè ja es va fer i no va servir de res”. Clar. Entre altres coses perquè qui pronuncia la frase es va deixar l’ànima perquè no fos vinculant. Si s’ajuda a que ara sigui vinculant, ja no serà un nou 9N sinó el referèndum que Catalunya es mereix. I si no s’ajuda, és que en el fons ja va bé dir que “o és pactat o no és” perquè no sigui. I això ja no és una broma sinó una ofensa.