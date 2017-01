L'última "boutade"

Encara més important que ser fort és estar convençut de ser-ho. No em refereixo a fer veure el que no ets, com un tigre de paper, sinó a la importància de la fermesa com a eina necessària per a la batalla. Quan algú està entossudit a guanyar, tal determinació és un dels ingredients principals per assolir la victòria.

Aquest principi bàsic, aplicable a tants aspectes de la vida, hauria de ser la norma número u del procés independentista. Vistos els resultats de la Cimera pel Referèndum, el dubte que resta a l'ambient és si aquesta màxima algú l'ha entès al revés, fent del mitjà —buscar diàleg amb un interlocutor que no escolta— un fi en si mateix. La gesticulació constant i, fins i tot, desmesurada d'alguns sectors sobiranistes pot portar a la inacció permanent, allò que popularment coneixem com a processisme, o més descriptiu encara, la roda de l'hàmster. El fet que l'acord principal de la Cimera pel Referèndum sigui intentar per enèsima vegada pactar un referèndum amb l'Estat, ha de ser, per força, l'última «boutade» d'aquells que han allargat el xiclet tant com han pogut per veure si, amb el pas del temps i el desgast de la gent, això s'acabava d'una vegada i retornàvem al plàcid terreny de l'autonomisme.

La guerra entre processistes i independentistes ha acabat, fins i tot, rebentant un dels dos grans partits que ha dominat Catalunya els últims 35 anys. De Convergència ja no en queda ni el nom, ni tan sols un tal Duran que semblava enganxat com una paparra amb l'apèndix parasitari d'Unió. La guerra ha tingut el seu resultat i, malgrat que encara cueja el sector pactista en el nou PDeCAT, a ningú se li escapa que en pocs anys hem passat del Pujol autonomista al Puigdemont independentista. El primer, «Español del año» segons sentenciava una portada de l'ABC l'any 1985, el paradigma del peix al cove fins ben entrats els 2000. El segon, un president de la Generalitat fruit de l'atzar, que ja es declarava independentista molt abans del procés i que no fa gaires mesos va sentenciar allò de «referèndum o referèndum». Déu ni do la diferència.

Vist el gir de l'ala conservadora del país, costaria entendre que aquells que s'han erigit amb la bandera del progrés, ara siguin els qui juguin al «sí però no i qui dia passa any empeny». La comoditat que han sentit els comuns recreant-se amb el canvi a Espanya com a condició sine qua non pel referèndum a Catalunya, ha finat de forma prematura després de dues victòries consecutives de Rajoy. És per això que, després de tant criticar el procés per la seva manca d'objectius palpables, no és gaire creïble que ara siguin Ada Colau o Albano-Dante els que diguin que no podem posar data al referèndum per tal d'evitar generar frustració i, per tant, trobar l'excusa perfecta per seguir marejant la perdiu més enllà del setembre vinent. Si una cosa hem après durant aquests anys de procés és, precisament, que defugir de la responsabilitat de dur a terme un referèndum volgut pel 85% dels catalans sí que causarà una enorme frustració. Vistes les cartes que juga cadascú, sembla evident que la tàctica dels comuns és allargar indefinidament el xoc de legalitats per tal d'evitar triar entre democràcia o Tribunal Constitucional, perquè, al cap i a la fi, és en aquesta indefinició on troben l'escenari perfecte per no arriscar electoralment.

Si la Cimera pel Referèndum ha servit per donar per última vegada peixet als comuns fins al pròxim cop de porta de Madrid, bé. Però si els comuns són l'excusa perfecta d'un sector del PDeCat per evitar posar tota la carn a la graella d'una vegada per totes, no anem per bon camí. La responsabilitat de fer un referèndum, acordat o no, com a molt tard el setembre del 2017, és de tots. Ni l'Estat ni els comuns han de ser excusa per abandonar els gestos i passar a l'acció. Al cap i a la fi, la gràcia i la pega de la unilateralitat és que depèn exclusivament de nosaltres. Sabrem fer-nos grans d'una vegada per totes?