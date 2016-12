Cultura

L'Obra Cultural Balear atorga el "Premi Gabriel Alomar" a Ràdio Arrels

L’Obra Cultural Balear ha recompensat Ràdio Arrels per la seva tasca al servei de la llengua i la cultura catalanes. La gala d’entrega s’ha celebrat aquest divendres 29 de desembre a Palma, amb la presència de la nostra periodista Laura Bertran

Aquest divendres 29 de desembre, Ràdio Arrels ha rebut el Premi Gabriel Alomar, que figura entre els Premis 31 de desembre, entregats per l’Obra Cultural Balear (OCB). L’acte s’ha celebrat al Teatre Principal de Palma durant la Nit de la Cultura 2016 organitzada per l’entitat balear. La distinció reconeix un compromís de país, a través del nostre mitjà, fundat el 1981 a Perpinyà. Subratlla 35 anys seguits d’emissions en llengua catalana, el que ha contribuït de manera decisiva a la recuperació lingüística i la dignificació de la llengua catalana a les comarques del nord. L’OCB destaca la nostra funció pedagògica, informativa, formativa i divulgativa dels valors identitaris, culturals i nacionals, i d'agermanament amb els altres Països Catalans.



El president de l'OCB, Jaume Mateu i Martí, ha lliurat el premi a la nostra periodista Laura Bertran, que ha aprofitat l’avinentesa per explicar al públic la situació del català a Catalunya Nord. La nostra locutora ha recordat els vincles entre els territoris, fent esment del Reialme de Mallorca i recordant que milers d’illencs porten els noms de les nostres comarques « Vallespir » i « Rosselló ». També ha considerat que l’esguard que ens dedica l’Obra Cultural Balear és « un goig i un honor, per al país i per al nostre mitjà ».