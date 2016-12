Volem acollir

L'impactant vídeo per convèncer de la necessitat d'acollir refugiats

'Per a nosaltres és ficció, per als que fugen de la guerra, la realitat'. La campanya en favor de l'acollida de persones refugiades "Casa nostra, casa vostra" ha viralitzat un dur spot que mostra com pot canviar la vida d'un dia per l'altre. En menys de 24 hores el vídeo ja havia superat les 40.000 reproduccions.

El vídeo mostra una escena prosaica d'una dona i un nadó durant el Nadal. De cop, la plàcida escena s'interromp i la vida els canvia, igual que a les persones que han de fugir de la guerra. "Només entendràs què viu una persona refugiada si penses que podries ser tu.", diuen des de la plataforma.

La campanya es va anunciar el novembre amb un vídeo farcit de cares conegudes i un manifest, que ja té prop de 30.000 signants. Davant les "polítiques de la Unió Europea" que "incentiven la mortalitat" i "la inacciô de l'Estat espanyol", el manifest fa "una crida a les institucions catalanes" perquè assumeixi "compromisos immediats" perquè "Catalunya sigui terra d'acollida", per "garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades" i per "defensar el dret a la lliure circulació de les persones". A més, el text anima "la ciutadania a mobilitzar-se i a fer sentir la seva veu.