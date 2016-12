Pressupostos

L’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles aprova el pressupost pel 2017

Amb els vots a favor del govern municipal (ERC i MP-CUP) i l'abstenció de Convergència a l'oposició, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles ha aprovat el nou pressupost pel 2017. Un pressupost que s’ha vist augmentat en un 19,15% (474.350€) referent al pressupost de l’any anterior. L'augment del qual un 77,62% correspon a inversions com asfaltar el C/ Sant Quintí, seguir amb les obres previstes del Palau dels Marquesos de Llió o ampliar el Cementiri Municipal, entre d’altres.

El 22,38% restant de l’augment del pressupost, ha estat aplicat, com l'any passat, especialment amb la intenció d'augmentar partides relacionades amb serveis socials, amb la clara intenció de procurar per la defensa dels drets socials dels i les veïnes del poble. Com també sobretot en partides destinades a l'àrea de cultura per fomentar i divulgar la cultura popular del municipi i del territori.



Tot i l’increment, s’han reduït partides relacionades amb despeses corrents per regularitzar partides que no s'executaven, i d'altres despeses les quals no són prioritàries per la gestió del govern com les activitats protocol·làries, combustibles i carburants, servei de neteja extraordinària d’edificis municipals, dietes de personal, entre d’altres.



Com l'any passat, des de l'Ajuntament han confirmat, que a part de la reunions obertes amb la població que s'han convocat durant aquest darrer any per parlar de tot el relacionat amb la regidora d'hisenda, ordenances fisclas, taxes, impostos i pressupostos, a principis de 2017 convocarà una nova reunió oberta específica de pressupostos per tal de presentar-los a la població, amb l'objectiu de començar a establir prioritats d'execució del pressupost de 2017.