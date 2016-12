Privatitzacions

La CUP Capgirem Barcelona demana que es reconsideri la decisió de privatitzar el servei d’atenció i assessorament

La CUP Capgirem Barcelona ha exigit al govern de BEC i el PSC i, en particular, al Quart Tinent d’Alcalde Jaume Assens, responsable de l'Àrea de Drets Civils, que desisteixin immediatament de la licitació i reconsiderin la decisió d’externalitzar el servei d’atenció i assessorament.

Qualifica de preocupant que mentre el govern fa grans discursos sobre remunicipalitzacions, per la porta del darrera privatitza serveis especialment sensibles com aquest. Segon la formació es va en contra del què ha defensat en tot moment Barcelona en Comú.

Segons la CUP, l’Ajuntament de Barcelona va publicar fa tot just dos dies l’anunci de licitació el contracte pel “servei d’atenció i assessorament de l’oficina per a la no discriminació (OND)” per un import de 204.600 euros i una durada de 2 anys. Amb aquesta licitació es privatitza aquest servei d’atenció i assessorament a persones que han patit situacions de discriminació i que acudeixen a la Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona.