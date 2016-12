Aquesta setmana el Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona organitza unes Jornades Internacionalistes dedicades a Nova Caledònia. El primer acte serà el dijous 29 amb una xerrada que porta per títol “Nova Caledònia: passat, present i futur de la lluita del poble canac per la independència”. Serà a les 7 del vespre i anirà a càrrec de Roger Cases. El segon acte de les jornades serà el divendres 30 amb un passi de la pel·lícula “L’ordre et la morale”, també a les 7 del vespre, en el qual hi haurà un torn obert de preguntes i un debat que el moderarà Gerard Caus.