Xirinacs

Informació sobre dos llibres des de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs

La Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs celebra que el llibre Teoria lul·liana de la comunicació, del valencià Josep-Lluís Navarro Lluch, sociolingüista, publicat per Voliana Edicions www.voliana.cat es presenti en un Institut de Secundària. Concretament, s'ha presentat a l'IES Llopis Marí de Cullera (Ribera Baixa). El llibre conté algunes explicacions sobre el Globàlium, el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs.

Aquí teniu l'enllaç per accedir al reportatge de l'acte del 18 de novembre al Districte Sants-Montjuïc de Barcelona: http://www.xirinacs.org/wp/2016/11/30/reportatge-del-acte-llull-xirinacs-i-una-nova-teoria-de-la-comunicacio/

Presentació del llibre

Des de la Fundació Randa també s'informa de la presentació del llibre Ramon Llull-Jacint Verdaguer-Lluís M. Xirinacs. Amic i Amat: tres homes de Déu en diàleg (Llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull, Perles de Jacint Verdaguer i Darreres espurnes de Lluís Maria Xirinacs) el dia 10 de gener a les 19h a l'Ateneu Barcelonès. Edició de Lluís Busquets i Grabulosa, amb col·laboració d'Helena Soler i Puig i il·lustracions de Sergi Barnils. A la presentació hi intervindrà Àngels Baldó com a representant de la Fundació Randa.

La Fundació Randa ha accedit a què es publiqués, en aquest llibre, el quadern "Darreres espurnes escrit" per Lluís Maria Xirinacs al llarg d'un mes abans d'anar a la muntanya per passar els seus darrers dies.

Aquest quadern, així com el quadern "Cinc anys", fou lliurat pel mateix Xirinacs al metge i amic seu, Joan Parés, membre de la Fundació Randa. Joan Parés, imparteix cursos del Model filosòfic Globàlium a la Fundació conjuntament amb Manuel García. Ambdós formen part del Grup d'Investigació Globàlium.

Els dos quaderns ja van ser publicats en el llibre Dietari final el novembre de 2007 (Ara Llibres) però amb una presentació diferent; els escrits dels dos quaderns alternats i per ordre cronològic.

Però el llibre Ramon Llull-Jacint Verdaguer-Lluís M. Xirinacs, segons s'ha posat de manifest des de la fundació, "té un cost una mica elevat, dedicat, suposem, a determinats cercles." Per aquest motiu La Fundació Randa desitja que "en un futur ben proper, estigui a disposició de tothom amb un preu assequible a la majoria de la població. Si no fos possible, garantirà l'accés de les Darreres espurnes a tothom qui hi tingui interès. El desig de Lluís Maria Xirinacs era que tothom pogués disposar de la seva obra, sense distincions. "

En aquest sentit, recorden que el nucli de la categoria MÍSTICA del Model major Globàlium, diu Lluís Maria Xirinacs:

Malgrat que avui intel·lectuals i gent senzilla d’Occident vagin massivament a l’Orient a cercar Mística, perquè és poc valorada en la nostra tradició judeo-cristiano-islàmica, aquesta és dipositària d’una riquesa de vida Mística immensa i de la més elevada qualitat, acumulada en el seu llarg passat tot i que, sovint, mediatitzada i deformada per les autoritats eclesiàstiques que, sense ésser místiques, pretenen vigilar i regular la Mística des de fora.

La Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs ens fa saber que, per a qualsevol dubte, podeu enviar un e-mail a Coordinació: germanies.randa.xirinacs@gmail.com