Memòria independentista

Homenatge Nacional a Josep Maria Folch i Torres a Sabadell

Aquest homenatge es porta a terme en el marc del centenari de la primera representació de "Els Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús", l'obra més popular de Folch i Torres i que, encara avui, la més representada de Catalunya. Aquest acte pretén recordar "la rellevància política que mereix el creador del popular quadre nadalenc."

Tal i com destaquen els organitzadors Folch i Torres no només va ser un dels més reeixits dramaturgs catalans de tots els temps, sinó que a més fou un ciutadà compromès amb el seu país i la seva època: "Des de ben jove, va participar en l'incipient moviment independentista català contemporani, essent protagonista de la primera Diada Nacional amb transcendència reivindicativa. Fou detingut l'Onze de Setembre de 1901 en una de les primeres celebracions obertament independentistes davant del monument a Rafael Casanova. Va ser, després, fundador de "La Reixa", la primera organització anti-repressiva catalana del segle XX i va començar la seva carrera dirigint "La Tralla", un dels primers periòdics que reivindicaven explícitament la independència de Catalunya."

La Fundació Reeixida han endegat l'homenatge en l'any que la seva obra més popular compleix cent anys. En destaquen el seu compromís nacional, un exemple que mostra que "el moviment català d'alliberament nacional ja porta més d'un segle clamant per un estat propi, tal i com entenem que avui se suposa voler ser representats al món, amb garanties de la nostra pervivència com a nació." Per a la Fundació Reeixida aquells primers catalans obertament independentistes com Folch i Torres "ja veieren clar que ells tampoc no venien del no res, en la commemoració del bicentenari (1714-1914) de la Guerra de Succesió, celebrada dos anys abans de l'estrena de "Els Pastorets"."

Un acte nacional en clau de moment polític

L'acte, organitzat per la Companyia de teatre Joventut de la Faràndula de Sabadell i la Fundació Reeixida amb la col.laboració d'Òmnium Cultural, es dividirà en dues parts: La presentació de l'acte per part del Salvador Peig, president de la companyia Joventut de la Faràndula, qui serà l'encarregat de donar la benvinguda i fer la introduirà Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, que glossarà la trajectòria política de Folch i Torres. A continuació es farà la representació de l'obra amb la col.laboració especial de diferents músics del país.

Informació sobre l'acte a Sabadell: Funció especial de representació de l'obra de teatre "Els Pastorets" de JM. Folch i Torres, en homenatge als 100 anys de la seva estrena. Comptarà amb intervencions de Salvador Peig, Jordi Cuixart, el fill de l'homenatjat, l'escriptor JM. Folch i Camarasa, i Carme Forcadell

DIA: 24 de desembre a les 18h al Teatre de La Faràndula de Sabadell

C/ de la República, 33. SECTOR CENTRE 08202 Sabadell (Vallès Occidental)

Telèfon: 93 745 75 60