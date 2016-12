feminicidis

Homenatge a la dona assassinada de El Morell

Aquest matí la comunitat educativa de l’Institut El Morell ha organitzat un acte per manifestar el rebuig a la violència masclista per l’assassinat de la mare d’una alumna del nostre centre durant el passat cap de setmana.

Membres de l’Ampa, l’alumnat del centre, el PAS i el claustre de professorat s’han reunit al pati de l’institut on el director Jaume Ramon Ribé ha llegit un text on s’hi expressa que la tasca educativa només pot estar vinculada a un compromís ferm per evitar que aquestes situacions es reprodueixin. Els docents de l’institut ebrenc s'han compromés a posar tota l’energia perquè el seu treball diari, des de les tutories i des del nostre dia a dia per treballar cap a la sensibilització adreçada a erradicar les mostres de violència.

Una vegada acabada la lectura del text s’ha demanat un minut de silenci i s’ha escoltat un fragment del Cant dels Ocells de Pau Casals