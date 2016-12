Dret i llibertats

Encausats quatre antifeixistes per manifestar-se contra la federació d’extrema dreta "Respeto"

El Grup de Suport dels Antifeixistes Encausats han informat que fa pocs dies quatre persones, veïnes del Vendrell i de la comarca, han estat denunciades per August Armengol, dirigent de PxC i regidor de l’Ajuntament del Vendrell.

El motiu de la denúncia és una suposada participació en unes convocatòries fetes el passat mes d’abril de 2016 per part d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme al Baix Penedès per mostrar rebuig envers la celebració del congrés fundacional de Respeto, la federació d’extrema dreta que es va presentar a Coma-ruga per la diada de Sant Jordi.

El regidor de la PxC i vicepresident de Respeto, August Armengol, els ha denunciat com a responsables de la manifestació del 23 d’abril, i per "danys i perjudicis" per unes pintades que van aparèixer a la façana del seu domicili.

Federació ultradretana

El passat 23 d’abril es va dur a terme al Vendrell la presentació de la federació Respeto, que agrupava les formacions d’extrema dreta Plataforma per Catalunya (PxC), Espanya2000 i Partido por la Libertad (PxL). En aquest acte fundacional també hi participà una dirigent del moviment xenòfob alemany Pegida, un fet que mostra l’estret vincle entre la federació Respeto i l’extrema dreta europea.

Des de la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme es van organitzar aleshores diverses accions de rebuig envers la celebració d’un congrés de marcat caràcter xenòfob i feixista a la comarca.

Després de les mobilitzacions per aturar la presència de grups ultres i xenòfobs a la comarca, i coneguda l'existència de la denúncia judicial, la valoració que fa el Grup de Suport dels Antifeixistes Encausats és que es tracta d'una estratègia de persecució que "s’ha revelat estèril, i no és més que una mostra de la debilitat de PxC, que no ha deixat de perdre suport social i electoral al llarg dels últims anys, havent de recórrer a la creació d’una federació amb altres grupuscles d’extrema dreta per pal·liar aquesta caiguda en picat."

En aquest sentit, conclouen que "La criminalització de les persones migrades, de religions diferents, i de les persones i organitzacions que configuren el moviment antifeixista i antiracista del Baix Penedès ha esdevingut una estratègia ja habitual de PxC, recorrent tant a l’insult com, sovint, als jutjats per atacar argumentacions i plantejaments que políticament no poden rebatre. Han estat ja diverses les persones denunciades anteriorment a causa del seu compromís amb la lluita contra el feixisme i el racisme que representa PxC, fet que ens mostra, per altra banda, la pobra i escassa tolerància d’aquesta formació envers la llibertat d’expressió. La indiferència de gran part dels grups polítics del consistori envers el discurs de PxC és també un factor que facilita el trencament de la cohesió social promogut per la formació d’ultradreta. Tot i l’aposta que fa PxC pel trencament de la cohesió social, això passa i passava davant la indiferència de gran part dels grups polítics del consistori."