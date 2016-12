En defensa de Carme Forcadell, de la democràcia i de l'autodeterminació

Un dels trets que fonamenten la identitat d’USTEC·STEs és la defensa de la democràcia, a tots els nivells. A partir d’aquest principi irrenunciable, hi apareixen altres que en van derivats, com és el de la llibertat d’expressió, el de la lliure discussió, el de la llibertat de pensament, i per descomptat, i com no pot ser d’una altra manera, el dret d’autodeterminació.