Alliberament nacional

Els Segadors i estelades al concert de Sant Esteve

Al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana s'hi va cantar Els Segadors, l'himne nacional de Catalunya.

Aquest detall important ha estat destacat per Vilaweb.cat, que informa a la notícia que al final de l’acte els cantaires han interpretat improvisadament l'himne, "que no era previst."

Al concert s'hi va interpretar també, per part dels cors de l’Orfeó Català, el Cant de la senyera, l'habitual moment reivindicatiu del concert aquests últims anys, i El noi de la mare. Com en els darrers anys s’han tornat a veure moltes estelades i a sentir-se crits d’independència per part del públic.

El nou director de l’Orfeó Català, Simon Hasley, s’ha estrenat en aquest concert, que en la primera part va consistir en nadales i cançons tradicionals, seguides de temes d'homenatge a Ramon Llull, William Shakespeare i Enric Granados, dels quals s’han commemorat l'efemèride de les seves morts.