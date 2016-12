Simbolisme

El toro d'Algaida torna a lluir banyes i el seu color negre original

Diverses entitats i col·lectius l'havien convertit en un panell d'anuncis de diverses festes i reivindicacions

El toro d'Algaida torna a lluir banyes i el seu color negre original, ja que l'empresa propietària del mateix, Bodegas Osborne, l'ha restaurat, sembla que després d'haver rebut el preg de l'organització ultraespanyolista Fundación Nacional Círculo Balear apunta el dBalears

Recorda que l'abril de 2011, el Círculo i vàries associacions taurines varen pintar el toro, que aleshores lluïa els colors de l'arc de Sant Martí, de negre. A partir d'aquell moment, diverses entitats i col·lectius el convertiren en un panell d'anuncis de diverses festes i reivindicacions.

Entre altres fa esment que el toro ha lluit la bandera de l'orgull gai; la camiseta verda en defensa de l'ensenyament; ha estat pintat tot de rosa; i ha publicitat eslògans com: 'Mallorca is not Spain', Madrid ens roba', '19J surt al carrer', 'salvem l'escola pública' 'sa Quica du que no', 'Sa revolta de Vilafranca'... també s'ha vestit amb les quatre barres, s'ha disfressat de presidiari amb el nom de Jaume Matas; se li ha posat cara de Merkel; s'han anunciat les festes de sant Bartomeu de Montuïri i Martín Garrido el va usar per publicitar la seva pel·lícula 'Sangre de Tpro'. Per al Círculo tot això són «danys ocasionats per les minories radicals catalanistes».

El digital també assenyala que l'entitat espanyolista «exigeix» al Govern i al Consell de Mallorca «que adopti les mesures de seguretat oportunes per protegir el Patrimoni Cultural de Mallorca. Concretament, respecte al Toro de Osborne sol·licita que es declari Patrimoni Històric Artístic de Balears, amb la figura de protecció específica, i amb la classificació jurídica de monument, igual que s'ha fet en altres comunitats autònomes.»