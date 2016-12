habitatge

El Parlament esquiva el TC amb la llei antidesnonaments

Nova llei per cobrir els buits que la suspensió cautelar del Tribunal Constitucional va deixar en la llei 24/2015 contra l’emergència habitacional. Tots els diputats del Parlament de Catalunya han votat a favor d’un nou text redactat amb caràcter d’urgència pel departament de Governació i Habitatge per refer els articles recorreguts, com el de la mediació obligatòria o l’expropiació forçosa de pisos buits sense límit de temps.

La llei original, que també es va aprovar per unanimitat, va néixer a partir d’una ILP impulsada per entitats en favor del dret a l’habitatge com la PAH, l’Observatori DESC i l’Aliança Contra la Pobresa Energètica. Tot i el suport absolut que va rebre per part dels parlamentaris catalans el govern espanyol la va recórrer al TC sota l’argument que no es respectava la “igualtat de tracte dels espanyols”.

Justament una d’aquestes entitats, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, no està satisfeta amb la nova llei. El seu portaveu Carlos Macias ha vaticinat que la llei “serà un fracàs” i ha criticat que els mecanismes per impedir els desnonaments seran “pesats, cars i lents”. "La llei 24/2015 va ser molt efectiva durant els 9 mesos que va estar en vigor, i va aconseguir un canvi de paradigma molt important, no permetia que les entitats financeres poguessin fer negocis amb un dret fonamental com l'habitatge, i aquest canvi de paradigma no està inclòs en la nova llei", ha afirmat Macias.

També s’hi ha mostrat escèptic el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, que tot i així hi ha votat a favor després de presentar moltes esmenes. El diputat Joan Garriga ha criticat la sobreprotecció que té la nova llei amb les entitats financeres i ha afirmat que queda molt descafeïnada en relació a l’original. "Per a la CUP, la proposta de llei, amb urgència i excepcionalitat, afronta el problema des d’un punt de vista insuficient i està mancada de contundència i laxitud amb els bancs", ha dit.

La llei d'habitatge aprovada avui encongeix la llei del 2015 aprovada amb @ILPhabitatge i suspesa pel Constitucional. JxS ho va aprofitar. pic.twitter.com/bU1DAicJOC — CUP Països Catalans (@cupnacional) 22 de diciembre de 2016

Aquesta ha estat la primera llei de la legislatura aprovada amb el consens de tots els grups parlamentaris, fet excepcional tenint en compte l’alta polarització de la política actual.