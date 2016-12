Franquisme

El nou número de Carrer de la FAVB dedicat a la Barcelona franquista

Acaba de sortir el número 142 de la revista Carrer de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), amb un complet dossier dedicat a la repressió franquista a Barcelona.

En aquest número, el tema d'entrada és el d'Aigua és Vida respon a Agbar. També trobareu cròniques sobre els preus preocupants dels lloguers, els 20 anys de lluita per la sanitat pública, la situació del teatre Arnau o una entrevista a Joan Llinares, exdirector executiu del Palau de la Música, nomenat per fer “neteja” del cau de corrupció en què s'havia convertit la institució. I molts d'altres temes que trobareu per anar llegint, sense presses, durant aquests dies festius que s'apropen.

La FAVB recorda que també tenen a la vostra disposició el calendari del 2017 dibuixat per Azagra i Revuelta, dedicat al tema de la mobilitat.

Campanya de micromecenatge dels 25 anys de Carrer

Pel que fa a la campanya de micromecenatge dels 25 anys de Carrer, la FAVB ha informat que s'ha assolit el seu objectiu. Tot i així, encara queden uns dies per tancar-la i la FAVB fa una crida a seguir participant i fent difusió. "Tot el suport extra que s'aconsegueixi servirà per fer realitat els diferents treballs que estem preparant per commemorar l'aniversari com es mereix" ha remarcat l'entitat veïnal.