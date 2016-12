moviment estudiantil

El Claustre de la UAB demana l'absolució per als 27i+

El fiscal demana entre 11 i 14 anys de presó per a 25 estudiants, un professor i un membre del PAS de la universitat.

Cas 27 i més

Ahir 15 de desembre es va celebrar a la UAB el primer Claustre del mandat de la nova rectora Marga Arboix. Entre altres acords, es va aprovar una moció per àmplia majoria (129 vots a favor, 29 en contra i 15 abstencions) en la que el conjunt de la comunitat universitària de l'Autònoma mostra la seva “gran preocupació” per les desmesurades peticions de presó que fa el fiscal en el cas de la tancada a l'edifici del rectorat l'abril del 2013.

La tancada reivindicava la posada en pràctica de les mesures i accions aprovades pel Claustre del 21 i 22 de març del mateix any. Tot i que inicialment aquesta va ser promoguda des des les Assemblees d'Estudiants (CAF) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la tancada i les seves reivindicacions van rebre el suport dels comitès d'empresa de professorat i personal administratiu. El mes de juliol passat, un cop acabada la fase d'instrucció del cas, el Ministeri Fiscal va fer públiques les peticions d'entre 11 i 14 anys de presó per a 25 estudiants, un professor i un membre del PAS de la universitat. Les penes de presó van acompanyades de multes de fins a 9.500€ i una responsabilitat civil de més de 384.000€.

Actualment, l'Equip de Govern de la UAB (com la resta de persones denunciants) s'ha retirat del cas i ha reconegut que només poden demostrar despeses fins a 15.000€ de la responsabilitat civil que es reclama a les persones imputades. Tot i així, ni l'actual Rectora ni el seu equip han traslladat formalment aquest canvi ni la preocupació per les penes desproporcionades a fiscalia.

El text aprovat avui, insta a la universitat a comunicar al Jutge d'instrucció del cas i al Fiscal General de Catalunya els acords aprovats al Claustre d'avui. El fet que el text acordat parli de “reivindicar el Dret de les persones a manifestació” posa en evidència que el de 27i+ és un judici polític, en que els drets de manifestació, reunió i lliure expressió queden en dubte i per tant en perill. El grup de suport a 27 i més, demana un cop més a l'Equip de Govern de la UAB que sol·liciti públicament el sobreseïment del cas i que renuncii a la responsabilitat civil inflada per l'anterior Equip de Govern.