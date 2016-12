ASSETJAMENT SEXUAL

Dues-centes persones a Barcelona decideixen no donar més l’esquena i plantar-se contra l’Assetjament Sexual de segon ordre

El passat dilluns 19 unes dues-centes persones omplien l’Auditori del CCCB per marcar el tret de sortida de les Jornades d’Assetjament Sexual de segon ordre amb la conferencia de la Dra. Ruth Milkman Distinguished (Professor a la City University of New York i ex presidenta de l’Associació Americana de Sociologia) i la projecció de The Hunting Ground.

Amb l’emoció a flor de pell, el dia següent, dimarts 20, s’omplia de gom a gom la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història del Campus Raval de la UB per viure un intens dia de debat, aprenentatge i posicionaments sobre l’Assetjament Sexual de segon ordre. La Jornada comptà amb cinc taules de debat; jurídica, universitària, ciutadana, periodística i política. Al llarg del dia varen participar-hi personalitats i organitzacions reconegudes com; Dones Juristes, Dones amb Empenta, Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya, Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, Xarxa Solidària de Víctimes de Violència de Gènere a les Universitats, Plataforma Unitària contra les violències de gènere, Fundesplai, Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Així com Susana Galán, Periodista i investigadora al Department of Women’s and Gender Studies, Rutgers University, Elvira Altés, Periodista. Professora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà Director del programa “Tot un món” a TV3. Vicepresident de la Mesa per a la Diversitat Cultural del Consell Audiovisual de Catalunya, Montserrat Boix, Periodista i fundadora de Mujeres en Red – El Periódico Feminista a més a més les representants de les diferents formacions polítiques; Laia Estrada de les CUP, Olaya Lourdes d'En Comú, Raquel Sánchez del PSC, Marilen Barceló de Ciutadans i Francina Vila del Partit Demòcrata Català.

La Jornada va concloure amb les ponències de Ruth Milkman i Lídia Puigvert, Professora de la Universitat de Barcelona i Investigadora de l’Institut de Criminologia de la Universitat de Cambridge.

Aquesta primera jornada ha obert un nou espai de debat sobre una problemàtica des de sempre amaga que és l’atac sistemàtic a totes aquelles persones que es posicionen i se solidaritzen al costat de les víctimes. Sense aquests suports, les víctimes mai arriben a denunciar els seus casos d’assetjament o violència i d’aquesta manera la perpetuació de l’assetjament i la impunitat dels qui ho fan és infinita. Per tant, la principal conclusió d’aquestes és que cal reforçar des de tots els àmbits la protecció a aquells/es que es posicionen al costat de les víctimes per eradicar aquesta problemàtica estructural. Com afirmà Milkman a la clausura si no ets part de la solució, ets part del problema.