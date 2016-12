Càrnies En Lluita

Concentració davant de Correus de Vic en suport a 4 treballadors de "Le porc Gourmet"

"Càrnies En Lluita" ha convocat una concentració per demà davant de Correus de Vic a les 10.30h. en suport dels 4 treballadors que han d'anar a declarar als Jutjats, ja que han estat acusats dels delictes de coaccions i de danys i se'ls reclama més de 71.000 euros d’indemnització.

Segons explica "Càrnies En Lluita" en un comunicat, l’empresa le Porc Gourmet és un escorxador de porcs de Santa Eugènia de Berga (Osona). L’empresa només té uns vint treballadors/es en plantilla. Però al seu centre de treball de Santa Eugènia hi treballen unes mil persones, la majoria contractades en nom de falses cooperatives. La més important és TAIC. Les 60-70 persones que treballen a la cadena de matança, a un ritme infernal i amb un sou deplorable, ho fan com a socis d’aquesta suposada cooperativa.

El dia 14 de gener els treballadors de la cadena, indignats per l’incompliment del compromisos de l’empresa i davant del pagament de sous miserables, van aturar espontàniament la producció durant unes tres hores. Com que van aturar-se tots els que estaven a la cadena, ningú podia treballar al marge dels altres, encara que volgués. Tanmateix, la “cooperativa” va decidir escollir quatre caps de turc i els va sancionar, a tres amb expulsions. Van passar mesos sense tenir cap ingrés (no tenen dret a atur). Un se’n van anar voluntàriament i dos van demandar a TAIC. Un ha pactat una indemnització i l’altre encara espera judici per l’expulsió.

Passat el temps, ara le Porc Gourmet ha decidit denunciar penalment als quatre treballadors assenyalats arbitràriament per TAIC, acusant-los dels delictes de coaccions i de danys. Els reclama més de 71.000 euros d’indemnització. Es basa, simplement, en la versió falsa dels fets que va inventar-se TAIC per fer-los fora o per sancionar-los i, en comptes de reclamar a la suposada cooperativa, ho reclama directament als treballadors (perquè en realitat és tot una sola empresa).

Amb aquesta acusació, "Càrnies En Lluita" apunta que "la voluntat del Sr. Jorge Samper Rivas, propietari de le Porc Gourmet, no és altra que provocar el pànic entre els companys dels quatre treballadors, i assegurar-se que ningú mourà un dit".