Lluita institucional

Arenys de Munt, els primers a reclamar la derogació de la Llei d’Amnistia del 1977

Vilaweb.cat és dels pocs mitjans que s'han fet ressò de la notícia: l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar una resolució per reclamar la derogació de la llei d’amnistia del 1977. Es tracta de la primera institució del país que fa una demanda per anul·lar la impunitat dels crims de la dictadura.

La llei d’amnistia va a deixar en llibertat els presos del franquisme, excepte en el cas dels independentistes catalans. Però va servir per a eximir de les seves responsabilitats els crims i els responsables de la dictadura, els robatoris i les confiscacions. Tal i com es destaca a la notícia de Vilaweb.cat "Amb els pas dels anys, cada vegada s’ha vist més clar que era concebuda com una llei de punt final i que la conseqüència principal va ser impedir de perseguir els responsables del franquisme."

En aquest sentit, Vicent Partal recordava fa dos dies que mocions com aquesta empenyen en el procés cap a la independència cap a una ruptura real amb el règim espanyol:

«Ara la moció de l'Ajuntament d'Arenys de Munt és un pas endavant molt important i seria bo que l'aprovassen també moltes més institucions. Perquè va a l'arrel del problema, però també perquè proposa que el nou marc legal català siga activament antifranquista.»

El ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar per unanimitat la moció presentada per dos regidors que es van presentar amb les sigles de la CUP: Josep Manel Ximenis i Esther Sánchez. Hi van votar a favor ERC, CiU, CUP i PSC. L’únic regidor del PP no es va presentar a ple.