Andaluces de Jaén ......, aceituneros altivos ..., on esteu?

La teoria del desenvolupament desigual del capitalisme assigna als territoris un paper en l'economia global. Els territoris centrals serien els que tenen un desenvolupament industrial autònom i són sobirans de les seves pròpies decisions econòmiques, en tant que els territoris perifèrics, ancorats en el subdesenvolupament i la pobresa, tindrien estructures econòmiques dependents i al servei dels centrals.

Aquest esquema simplificat es pot aplicar al cas espanyol per explicar el paper que l'oligarquia econòmica ha assignat històricament als territoris del sud d'Espanya, sobretot a Andalusia. Aquests territoris haurien servit per subministrar productes agrícoles i matèries primeres a la resta d'Espanya als preus més baixos possibles, elaborats per una mà d'obra jornalera amb condicions de treball miserables i que, en certes èpoques, haurien servit com a subministradora de mà d'obra barata a les regions industrials, de les que es beneficiarien les oligarquies locals (madrilenyes, basques i catalanes principalment). Situació afavorida per unes estructures de la propietat de la terra (principal riquesa d'aquestes zones) profundament desiguals en la qual uns pocs terratinents posseirien la major part, mentre milions de camperols no tindrien ni un tros de terra per a la seva pròpia subsistència.

L'Estat, a través de les seves forces de repressió, com la Guàrdia Civil, s'encarregaria de mantenir intactes aquestes estructures. Durant la II República espanyola es va intentar una transformació d'aquesta situació mitjançant el repartiment legal de terres que s'expropiaven amb indemnització als terratinents i es van repartir finques entre les famílies jornaleres. Els objectius a aconseguir van ser diversos: eliminar la secular pobresa dels camperols andalusos i extremenys, eliminar l'atur estructural d'aquestes zones, crear una base social de suport a la República i posar en cultiu finques que els terratinents mantenien improductives (toros, caça, etc.).

La República intentava atendre així a aquella consigna dels jornalers de "la terra per a qui la treballa". El franquisme va acabar amb aquell projecte i els seus hereus 40 anys després, la monarquia parlamentària que tenim avui dia, ha continuat el seu treball, és a dir, no abordar els canvis estructurals que Andalusia / Extremadura necessiten per treure-les de la marginació, pobresa i exclusió històrica. Aquells immigrants, dels quals sóc fill, que arribats a Catalunya fa dècades i als quals els mitjans de comunicació apel·len a identificar-se amb Espanya i el seu Estat, s'haurien de preguntar algunes coses: quina és la causa que Andalusia segueixi postrada en la pobresa i amb nivells d'atur que superen el 30% de la seva població activa? Qui són els que no s'atreveixen a tocar interessos creats i abordar els canvis estructurals que l'economia andalusa necessita per sortir de la dependència?

L'Estat espanyol sorgit a la mort del dictador, per no haver d’abordar aquests canvis, va introduir tot un sistema de pagaments i subvencions socials que mantinguessin als andalusos / extremenys a la pau social, evitant així la conflictivitat que la situació de pobresa hagués generat i que haurien dificultat l'estabilitat política en els moments inicials de la Transició. Només Marinaleda s'ha oposat activament a aquesta solució generant una dinàmica de canvis profunds que han qüestionat el sistema, però el seu exemple no s'ha estès a una població que sembla que ha preferit convertir-se en client electoral de la classe política que a lluitar pels seus drets, com demostraria l'hegemonia de les forces que dominen l'Estat i la pròpia Andalusia (PSOE, PP i, ara, Ciutadans).

Andalusos i extremenys han de ser conscients que és aquest Estat espanyol amb el que semblen identificar-se el que els manté en situació de postració. Si aquest Estat no es transforma o pateix un impacte que l'obligui a això, la situació del sud seguirà sent la mateixa. Avuí per avui no sembla que aquesta transformació pugui provenir des de l'interior del propi Estat espanyol. Potser sigui a Catalunya per on comenci aquesta necessària transformació, i aquells antics immigrants que s'identifiquen sentimentalment amb Espanya que no confonguin aquesta identificació amb l'Estat que els oprimeix. Debilitar un Estat històricament en mans de l'oligarquia espanyola i els seus aliats perifèrics és un deure d'aquells que volen un món més just.

Juanjo Gallardo

Militant de CUP-Gent de Gramenet