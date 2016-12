VIOLÈNCIA MASCLISTA

Alfons Quintà assassina Victòria Bertran i se suïcida

Alfons Quintà (Figueres, 1943 - Barcelona, 2016) va assassinar ahir la seva parella, Victòria Bertran (metgessa al CAP de les Corts de 57 anys), i es va suïcidar. Segons el diari La Vanguardia la mare de la dona assassinada va aturar fa temps a l'escriptor Quim Monzó al mig del carrer al barri de Sant Antoni i li va confessar: "Quintà està boig i tinc molta por per la meva filla". Tot indica que l’assassinat ha estat realitzat amb una escopeta.

Sembla que Alfons Quintà feia dècades que sabia usar armes de foc ja que segons diverses fonts en el passat havia estat relacionat amb diversos serveis secrets (als anys ’70 se’l va arribar a relacionar amb la CIA) i en algunes estades "laborals" a l’estranger havia arribat a dormir amb una metralleta sota el llit. A la dècada dels '90 el seu interès per la geopolítica es va centrar en el Magreb fet que el va portar a recopilar molta informació sobre el Regne del Marroc i contractar un professor particular d'amazic (també dominava l'àrab, el francès i l'anglès).

A la dècada dels ’80 Quintà va ser delegat del diari El País a Catalunya i director de TV3 (on va prohibir als treballadors mantenir relacions sexuals entre ells). Després fou col·laborador de El Observador (diari impulsat per Lluís Prenafeta) i el diari Avui on fou conegut per les seves opinions anticomunistes a la columna diària «L'encenall» i al setmanal «Planetàrium». Després fou columnista del Diari de Girona (i ocasionalment del digital ultradretà Libertad Digital) des d’on regularment criticava amb vehemència el procés independentista.

Europa press informa que l'Institut Català de la Salut (ICS) ha convocat un minut de silenci aquest dimarts a les 14.30 hores a 52 ambulatoris, serveis i unitats d'atenció primària de Barcelona per condemnar l'assassinat de la metgessa Victòria Bertran.