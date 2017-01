Entrevista a Danika Jurisic, exrefugiada a Croàcia de la guerra de Bòsnia, ara resident a París. Actualment, coordina equips d'ajut de les refugiades –més de 3.000, es calcula–, que habiten a la capital francesa

"Les refugiades són culpabilitzades de la seva pròpia situació"

D'origen bosnià, Danika Jurisic, viu a París. Va ser refugiada a Croàcia durant la guerra de Bòsnia del 1992, de la qual va haver de fugir. Des de fa un any és una de les moltes voluntàries que ajuda les persones refugiades que arriben a la capital francesa. Coordina diferents voluntàries a França per tal de subministrar mantes, roba, tendes, menjar, medicaments o fer acompanyament amb els serveis bàsics. Fa quinze dies vam compartir amb ella una estona per aprofundir en la realitat francesa. A París, després del desallotjament de Calais, es calculava que més de 3.000 persones vivien al carrer en camps espontanis. El govern municipal va obrir un centre d'acollida a principis de novembre.





En els darrers temps hem sentit a parlar molt de Grècia en relació a les persones refugiades, però quina és la situació a París?



París ha estat, almenys des de l'any passat, la destinació de molts refugiats per demanar asil. Tenim molts camps espontanis que van canviant de lloc. Després del desallotjament de la zona de la plaça Stalingrad, el del 4 de novembre, la policia va fer fora tothom i va rodejar amb tanques les zones per evitar noves ocupacions. La veritat és que la policia cada cop actua de manera més dura i freqüent. D'aquell desallotjament, algunes de les persones van ser mogudes al camp oficial inaugurat poc després.





I com està funcionant aquest centre?



Doncs suposadament hauria d'acollir tothom, però només hi ha lloc per a 400 persones demandants d'asil i s'hi poden estar un màxim de deu dies. A fora sempre hi ha llargues cues, sobretot entre setmana, a primera hora, esperen moltes hores. Aquest camp és una excusa del govern municipal, el presenten com una solució, però només cobreix una part.





Heu notat un augment de les persones als carrers a París després del desallotjament de Calais, al nord de França, a finals d'octubre?



Potser sí que algunes persones han vingut cap a París, però els camps a la ciutat no són un fenomen nou, fa dos anys que existeixen. París és la destinació de qualsevol que vol venir a França. Ara, però, veig més repressió. He vist persones arrestades per la policia i abandonades a una estació de tren. Els centres de detenció estan plens i per això els deixen en aquests llocs aïllats.





Però tothom pot demanar l'asil a França?



Aquí arriba gent d'arreu, d'Afganistan, de Somàlia, de Sudan, d'Eritrea o del Pakistan, entre d'altres. Venen per diferents situacions polítiques i tothom pot demanar l'asil, això sí, sempre que pugui demostrar que fuig d'un lloc perillós. L'Afganistan, per exemple, tot i que, com se sap, hi ha una situació complicada, està considerat un país segur.





Llavors, qui no rep protecció, què li passa?



Doncs queda en situació irregular, és expulsada o bé, i cada cop més preocupant, se li aplica la convenció de Dublín. És a dir, se la retorna al primer país d'Europa on està registrada la seva entrada. Molta gent ve de Bulgària, Hongria o Romania, països on els drets de les persones refugiades no són respectats. Forçar-les a tornar a un lloc on no podran gaudir d'una mínima qualitat de vida és cruel. Les refugiades són persones que ho han perdut tot, que no han marxat per caprici. Fins ara, França no ha estat massa estricta en l'aplicació dels acords de Dublín, però les coses comencen a canviar.





Amb tot el que està passant, i tenint a l'horitzó unes eleccions franceses a l'abril, com veus que evolucionarà la situació?



L'augment de la dreta, el nou feixisme, el terrorisme i el nacionalisme em fan por. Tot i que sóc una mica optimista, estic preocupada perquè la humanitat ha fallat en reconèixer els problemes que tenen les persones refugiades. Crec que no hi ha cap solució, nosaltres estem al mig perquè la incompetència ve dels governs i de les organitzacions que haurien d'estar treballant-hi.





I quina resposta està donant la població francesa?



Hi ha molt descontentament i molta negativitat entre la població i no cap als responsables, sinó cap a les mateixes refugiades. Elles són culpabilitzades de la seva pròpia situació. És com si t'haguessin culpat per ser víctima. Malgrat tot, a París hi ha molta solidaritat. Hi ha molts grups autoorganitzats i una gran motivació per ajudar. És quelcom que les ajuda a mantenir-se vives.





De fet, tu has estat refugiada. Què significa per a tu aquesta situació?



És un dejà vu. Tot això ja ho he vist abans: gent que ha estat forçada a marxar de casa seva i que ha estat tractada com a criminal, precisament perquè era refugiada. Ara la situació s'està invisibilitzant, o bé es presenta de manera negativa. Em reconec a mi mateixa, els meus amics, la meva família, el meu passat en aquesta situació. No puc passar sense fer res.





Explica'ns una mica més sobre la teva experiència.



Jo era adolescent, vivia a Sarajevo i durant la guerra de Bòsnia, el 1992, em van separar de la meva família. La meva ciutat havia estat bombardejada. Llavors vaig fugir cap a Croàcia sola. Allà vaig intentar anar a viure amb el meu oncle o la meva tieta, però tots dos em va rebutjar. En general, et donaven l'estatut de refugiat, però no tenies gairebé cap dret: no podies treballar, ni anar a l'escola i depenies d'uns serveis socials insuficients. Vaig anar a parar a Rijeka, on vaig obtenir el reconeixement com a refugiada molt ràpid i vaig quedar sota protecció dels serveis socials fins als 18 anys, perquè era una menor no acompanyada. Allà vaig poder continuar la meva escolarització.





Com us van tractar a Croàcia?





Érem un problema per a la població croata, érem aquelles que es volien aprofitar dels serveis socials, delinqüents. Aquesta discriminació va trencar moltes vides, molta gent va haver de tornar a marxar i tornar a ser refugiada. Primer vam marxar de la guerra i després vam fugir del destí que ens va posar en un lloc on teníem la posició de grup minoritari, on se'ns vulneraven els drets humans.





I com vas arribar a París?

Després de la guerra vaig pensar que podia viure a Croàcia, però hi ha un gran problema amb el nacionalisme. Estan bojos. Defensen la pàtria molt durament i la religió està guanyant més terreny que mai. Els drets de les dones i els infants es vulneren completament. Cada any que passa és més difícil viure-hi. Si no consideren que ets de sang pura croata, i a més ets dona, tens molts problemes. Nosaltres érem família mixta i allà no podíem viure. Però la gota que va fer vessar el got va ser el 2008, quan estava amb el meu fill de dos anys i em van atacar i pegar. Ara fa quatre anys que oficialment estic a París.





Ara a què et dediques?



Estic a l'atur. Vull muntar una empresa que em permeti treballar com a fotògrafa i com a grafista, la meva professió. Amb això m'agradaria contractar refugiades i donar-los el primer treball perquè puguin començar una nova vida professional aquí. M'agradaria fer quelcom o sumar-me al projecte Migration Hub de Berlín.





I què opines de la manera com els estats europeus estan tractant la situació?



Veig que hi ha moltes possibilitats que torni a passar el mateix que a Croàcia, no només a alguns països, sinó a tot Europa. Si no acceptem els refugiats com a persones que poden i han de viure amb nosaltres de manera igualitària, generarem molts problemes i segurament destruirem la nostra pròpia societat. Ens poden aportar moltes coses i aquesta és la clau.