Llengua

"Compte amb els refranys", expressions catalanes que s'interpreten com a bel·licoses i subversives

Una entrada del bloc "De Sants entant" de Joan Mollà reflexiona amb humor sobre l'ús d'un llarg llistast d'expressions i refranys catalans que són interpretats, en traduir-los, com una voluntat bel·licosa i subversiva.

Tal com li passava al personatge de la cançó "Coses de l’idioma" de La Trinca, aquestes expressions catalanes s'emboliquen en un malentès que, en aquest cas, són interpretades com a sospitoses de conspiració separatista, espèrit bèl·lic i indòmit, o bé com un missatge secret per cridar a l'acció directa.

Ho hem vist aquests dies amb el processament de Joan Coma i la metàfora e "trencar els ous." I fa pocs mesos aquest fenomen va deixar en ridícul de l'exdiputat de Ciutadans i membre de SCC que va entendre que "Endavant les atxes!" era una crida a l'acció violenta, com ara "Aldente com las hachas!"

Tal com diria Jordi Martí Font, "En aquesta gran època, les paraules són punys."

L'article exposa que:

"Ja hem vist les conseqüències de pronunciar una dita com que “Per fer una truita cal trencar els ous”. Se’n poden fer interpretacions variades per un inexpert en la riquesa idiomàtica de la llengua catalana. I encara prou com no van imaginar-la en un sentit més literal, entenent que es referia a una invitació a atacar els genitals d’una alta autoritat de l’estat.

En tot cas, càrrecs electes i ciutadans en general: aneu en compte en les vostres intervencions públiques de no usar segons quines expressions que poden ser tergiversades al marge de les vostres intencions honestes. Ja sabeu que estem vigilats per un Gran Germà que vetlla per nosaltres i no en deixa passar ni una."

I assenyala exemples com els següents:

"Matar el cuc" és "Atentar provocando la muerte de una persona a la que se aborrece."

"Pel juny, la falç al puny" és una "Contraseña clara para organizar una revuelta armada el mes de junio"

"S’ha acabat el bròquil" és una "Incitación a la insurrección generalizada." I etcètera.