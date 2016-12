#31-D

#31-D: Commemoració de la Diada de Mallorca

La commemoració de Diada d'enguany ben segur que marcarà un punt d'inflexió com ja va passar amb la commemoració del 1986. Per una banda, amb l'aprovació del Consell Balear per declarar el "31-D" oficialment com a Diada de Mallorca i per l'altre, el debat que s'està generant en diversos sectors de la societat illenca sobre la seva projecció com a subjecte polític.

Recordeu que l'any 1986, la manifestació del "31-D" va sorgir del a Crida, Moviment de Defensa de la Terra (MDT), Lliga Comunista Revolucionària (LCR) i Moviment de Comunista de les Illes (MCI). Tot i així, d'ençà el 1977, el Partit Socialista de Mallorca ho celebrava en actes tancats.